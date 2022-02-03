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Высокая доходность с рассчитанным риском

GenBOT предназначен для людей, которые хотят достичь богатства и финансовой свободы, но не могут этого сделать, потому что не являются финансовыми экспертами.

Получить робота

Станьте лучшим трейдером

Автоматизированный робот GenBOT для торговли мирового класса

ПРИБЫЛЬНОСТЬ

Извлекает выгоду из самого дорогого рынка!

БЕЗОПАСНОСТЬ​

Перед торговлей, Вам предложат протестировать программу в реальном времени и без вложений.

ПОДДЕРЖКА

Бесплатное сопровождение по установке, настройкам и использованию робота.

НАДЕЖНОСТЬ

Работает как в условиях активного роста мировых экономик, так и в условиях любого кризиса.

Станьте лучшим трейдером

Автоматизированный робот GenBOT для торговли мирового класса

ПРИБЫЛЬНОСТЬ

Извлекает выгоду из самого дорогого рынка!

БЕЗОПАСНОСТЬ​

Перед торговлей, Вам предложат протестировать программу в реальном времени и без вложений.

ПОДДЕРЖКА

Бесплатное сопровождение по установке, настройкам и использованию робота.

НАДЕЖНОСТЬ

Работает как в условиях активного роста мировых экономик, так и в условиях любого кризиса.

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Зарабатывайте деньги, пока вы спите

С торговым роботом GenBOT вы сможете:

Прогнозировать рынок в реальном времени

Автоматически открывать и закрывать сделки

Выполнять сделки с высокой вероятностью получения прибыли

И многое-многое другое...​

Получить GenBOT

GenBOT - более четырех лет стабильной торговли

Как зарабатывать с торговыми роботами

3 простых шага на пути к стабильному доходу

1

ОТКРЫТЬ ТОРГОВЫЙ СЧЕТ

Открыть торговый счет и пополнить его на желаемую сумму

2

УСТАНОВИТЬ ТОРГОВОГО РОБОТА

Скачать программу для трейдинга и установить Торгового Робота

3

НАЧАТЬ ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ

Торговый Робот начинает совершать сделки, а вы — получать доход!

Никогда не пропустите Любое колебание

Торгуйте с трейдерами по всему миру

Присоединяйтесь к ним и начните торговать прямо сейчас!

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Специальные условия приобретения

GenBOT

STANDART

Базовый
$259
$ 149
99
  • 1 год использования
  • 6 валютных пар
  • Бесплатный VPS сервер
  • Онлайн поддержка
  • Бесплатная установка
  • и помощь в настройке
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START

Начальный
$ 0 Ограниченное Специальное предложение только здесь и сейчас!
  • Пол года использования
  • 2 валютные пары
  • Онлайн поддержка
  • Бесплатная установка
  • и помощь в настройке
ЗАКАЗАТЬ
*при условии выполнения заданий
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Часы
Минуты
Секунды

PREMIUM

VIP
$999
$ 699
99
  • 3 года использования
  • 6 валютных пар + ЗОЛОТО!
  • Бесплатный VPS сервер
  • Онлайн поддержка
  • Бесплатная установка
  • и помощь в настройке
  • Эксклюзивные настройки для сверхприбыли (max 869%)* в подарок! Второй робот (на выбор) БЕСПЛАТНО в подарок
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Вы почти у цели! Остался всего один шаг!

Отправьте заявку - получите инструкцию и робота. Начните зарабатывать с GenBOT уже сегодня!

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Отзывы

наших клиентов

Я не очень разбираюсь в компьютерах, но посмотрев инструкцию по установке робота я легко смогла его запустить, он уже принес 300$ прибыли.
Елена Штраух
Елена ШтраухОмск
Два года ручной торговли и все безуспешно. На Форекс лучше использовать торговых роботов, недавно скачал GenBOT пока идет в плюс, а там посмотрим...
Сергей Шумский
Сергей ШумскийЧелябинск
Давно увлекают форекс советниками и скажу что GenBOT один из лучших на рынке. Простая стратегия, умные стопы, быстрая реакция на рынок, то что нужно!
Алексей Мелов
Алексей МеловКраснодар
Бесплатный робот торгует лучше дорогих зарубежных разработок. Автор отвечает на все вопросы и помогает в настройках. Прибыль в пределах заявленной, спасибо!
Егор Данченко
Егор ДанченкоМосква
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Почта:

support@genbot.info

Адрес:

Москва, Нижний Сусальный пер., 5 стр 9

ОГРНИП 316186530117892

Телефон:

+79022513417

Согласно федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ genbot.info не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс дилинга. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

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